Billeder: Værløse tog stikket i Greve

Ja, det kunne det jo godt - men kun for det ene hold, og det skete for gæsterne fra det nordsjællandske, der havde flest kræfter i behold, da det hele skulle afgøres i de to rene herredoubler.

Her blev det dyrt for Greve, at Kalle Koljonen i andendoublen lige havde været igennem en succesrig og vanvittig tresætter i single mod Rasmus Messerschmidt. Og det belv dyrt, at den delvist »fjer-pensionerede« Mads Conrad-Petersen i førstedoublen var i gang med sin fjerde kamp på to dage - det var sådan cirka, hvad det var planen, han skulle spille hvert halve år.