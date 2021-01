Billeder: Våd træning i Roskilde KFUM

I KFUM er der taget afsked med Kwabena Kyeremateng, Jonathan Canto og Christian Klausen, mens der er sagt goddag til angriber Dino Karjasevic (Skovshoved), og så holdes der øje med unge spillere under 21 år fra andre klubber, der kan forstærke holdet. Dem må der være tre af på bænken under kampe, så her holder KFUM et ekstra vågent øje den kommende tid.