Billeder: Uvished præger i FC Roskilde

FC Roskilde har sagt farvel til en række spillere denne sommer, og formentlig skrives Kyle McLagan på listen snart, da han deltager i træningen for at holde sig i gang, men håber snart at være videre.

Hvad der ellers skal ske med truppen, vides ikke, og ingen af de tilstedeværende under træningen kunne gøre hinanden klogere på noget - andet end at trække på skuldrene og sende undrende blikke. Aktiviteten over sommeren har været til at overse, og træner Martin Jungsgaard sagde altså op i juli og stopper med udgangen af august.