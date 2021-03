Billeder: Unødig spænding i Roskilde

Det burde aldrig være blevet spændende, men det blev det, da Roskilde Håndbolds kvinder lørdag eftermiddag havde besøg af Rødovre, der i en »normal-sæson« ligger til at skulle spille kvalifikationskampe om overlevelse i 1. division.

En sådan kommer der ret sikkert ikke på grund af corona-annulering af rækkerne nedenunder, så der var reelt kun æren at spille for, da de to hold placeringsmæssigt ligger nogenlund fast.