Billeder: Taastrup-tyvstart gav et point

Sport DAGBLADET - 28. marts 2021 kl. 17:59 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Fem coronavagter - inklusive formand Jørgen Kolter himself som boss på terrassen - og et par nysgerrige interesserede ude på Sydskellet var fremmødet, da Taastrup FC´s danmarksseriehold lørdag eftermiddag tyvstartede foråret hjemme mod fynske Otterup.

1-1 endte forestillingen, der blev spillet på klubbens kunstgræsbane.

Et point er lig med to mistede for TFC, der spillede flot i 1. halvleg og kørte bolden fint rundt, og så var det helt fortjent, at Cilius Motlagh lige før pausen kunne udnytte stikningen fra Frederik Hansen til at score ganske fortjent.

I en lige 1. halvleg var der et par chancer i begge ender, og den tendens fortsatte efter pausen - også selv om Taastrup FC fik vist Nicolaj Jensen ud med små 10 minutter igen.

Otterup formåede nemlig ikke at presse hjemmeholdet i bund, for trafikken gik mere den anden vej med ganske fine optræk til artigheder foran mål.

Otterup havde nemlig udlignet efter 72 minutter, hvor opdækningen i feltet kiksede, og så kunne Rasmus Søltoft Christoffersen bringe balance på tavlen med afslutningen bag Oliver Lip i målet.

I den anden ende blev det så bare ved lige ved og næsten for Taastrup FC, der havde træner Morten Skovby i spidsen for holdet for første gang, efter at han afløste fyrede Jonas Borup i november.

Træneren debuterede altså med et point, og torsdag går det løs igen for ham og spillerne, når Taastrup på samme bane er værter for RB06, der ligger sidst i rækken med fire point.

