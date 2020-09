Billeder: Taastrup slog Greve

Det blev 0-1, da Greves defensiv vist mente, at keeper Kasper Larsen ville tage sig af den lange bold, som taastrupperne sendte afsted efter godt et dusin minutter. Det prøvede han også på, men i medvinden havde Lukas Dahl mere fart på end skønnet, og så nåede kantspilleren frem til feltets kant først og fik vippet bolden over den fremstormende målmand og i mål.

0-2 kom lige efter den halve time, da Taastrup stædigt holdt ved et angreb, hvor Kristian Skovby blandt andet headede på overliggeren. Slutteligt landede bolden for fødderne af Mads Rud midt for mål, og han spiller i gode gammeldags sorte læderfodboldstøvler med hvide striber på, og så er den slags ingen sag at losse i mål.