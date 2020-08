Billeder: Taastrup ordnede igen Køge Nord

Badam - nu skulle det være. Endelig. Efter at have fået tæv i pokalen, i træningskamp og senest i sidste sæsons sæsonåbner i danmarksserien bragte Køge Nord FC sig foran efter ganske få minutter af lørdag eftermiddags træningsdyst mod Taastrup FC.

Ja, nu var det jo »yndings-hademodstander« Taastrup, der stod på den anden banehalvdel - og der havde de ikke tænkt sig at blive stående. Så for køgenserne blev det ikke til mere. Specielt ikke Tobias Bak, der passede højre back, er kommet til fra Lyngbys U19 Liga-hold og absolut ikke syner af meget.

Lige efter den halve time sørgede hjemmeholdets Lasse Skovsager for, at »Musti« kunne kopiere sit føringsmål - nu blot i højre side, men trækket udenom Lipp blev en kende for langt og vinklen for spids til en ordentlig afslutning.