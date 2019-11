Se billedserie Angu Kreutzmannlægger an. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Taastrup fik tæv

Sport DAGBLADET - 06. november 2019

Det så godt ud for TIK Taastrups håndboldmænd, da de sent onsdag aften var på besøg hos Stadion til topmøde i 2. division. Men kun i et par minutter.

Da den ikke helt ankel-friske Nicholas Skytte efter mindre end to et halvt minut fik et par minutter til at tænke over, hvilke tacklinger der ville blive tilladt, førte gæsterne med 2-1. Da han kom tilbage fra udvisningsboksen var taastrupperne nede med 2-3, og siden førte Stadion hele vejen.

Halvvejs hed den 16-13, og så var der brug for en god start på anden halvleg. Men hjemmeholdet scorede de tre første mål, og så var det for alvor op ad bakke for Thomas Jørgensens unge tropper tilsat garvede Frederik Nielsen og Angu Kreutzmann.

Spændende blev det aldrig i den intense kamp - dertil var Stadions forsvar og keepere en tand for stærke for de blåklædte, der afslutningsmæssigt så også for ofte »kom til« at afslutte for yderligt i forhold til størrelsen for målet.

32-26 endte det op med, og nok fører TIK Taastrup stadig rækken med sine ti indtjente point for syv kampe. Men søndagens modstander, Furesø, og Nyborg har lige så mange point, mens Stadion og Næstved har ni - alle for blot seks kampe.

