Billeder: Taastrup-Greve 0-2

Sport DAGBLADET - 14. maj 2021 kl. 00:07 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Hjemmeholdet havde syv spillere hjemme efter at have testte positiv for corona, og når man i forvejen råder over en smal trup på 19 spillere, gav Taastrup FC-cheftræner Morten Skovby masser af spilletid til nogle af de normalt yderste mandater samt en hulens masse U19-spillere, da Greve torsdag var på besøg.

Gæsterne kandiderer til en plads i Top 4 og altså oprykningsspillet for danmarksserieklubberne, og det gør de også efter besøget hos de limegrønne. 2-0 vandt Greve efter en kamp, som holdet dominerede uden af den grund spille prangende. Men det var nu også svært - specielt i første halvleg væltede det ned fra oven, og efter en god halv times spil blev kampen afbrudt, da dommer Steen Jensen havde set et lyn fra de mørke skyer.

Det var ellers lige begyndt at klare lidt op, og Greve var nys kommet foran ved Mitchell Tagø, der prikkede Jonas Madsens indlæg ind bag ellers velspillende Oliver Lip. Men fair nok, det er lyn ligeglade med.

Efter fem minutters søgen ly for den sidste regn blev kampen genoptaget, og frem mod pausen kom hjemmeholdet ganske godt med i spillet - men uden for alvor at true Thobias Henriksens mål.

Samme mål, men nu Oliver Lips, truede Greves oldboy Christian Larsson kvikt efter pausen. Først med et hovedstød, der sneg sig over tværribben, og minuttet efter med en skævert på Jonas Stabells fine indlæg.

Det trak op til en scoring mere, og anfører Bjørn Paludan tog sagen i egne fødder med et fremstød, og en afslutning, der blev rettet af til hjørnespark ti minutter efter pausen. Hjørnesparket sendte Jonas »Mini« Madsen indover, Paludan gik i luften og vandt måske ikke hovedstødsduellen, men så var han til gengæld lynhurtigt over nedfaldsbolden og med en lang fremstrakt vrist fik han scoret et sjældent mål med fødderne.

0-2 og det kom Greve ikke tættere Top 4 af, da samtidig GVI slog topholdet Herlev. Anton Moestrups tropper har ét point op til GVI og tre til Allerød - og GVI har søndagens hjemmekamp mod Taastrup i hånden, inden sidste runde i grundspillet onsdag. Her møder Greve hjemme bundholdet Vordingborg, mens Allerød har besøg af B1908 og GVI skal en tur til Ledøje.

