Se billedserie Silius Motlagh på tur mellem Rasmus Bondehøj og Kristian Vernon. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Taastrup FC og Roskilde 06 i nulløsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Taastrup FC og Roskilde 06 i nulløsning

Sport DAGBLADET - 01. april 2021 kl. 19:46 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Et par løse småmuligheder til begge mandskaber havde været på programmet, da Taastrup FCs Emil Ladefoged 24 minutter inde i skærtorsdags danmarksseriekamp på kunsten i Nybolig Park i et vældigt returløb fik sparket bolden væk fra Roskilde Boldklubs Bjarke Brix Thomsens fødder. Men..

Som for at være helt sikker på, at han fik stoppet opstillingen, savede Ladefoged efterfølgende Thomsen over i knæhøjde - og så var der direkte rødt kort.

Frem til pausen så det faktisk ud til, at det bekom hjemmeholdet fint at spille en mand i undertal, men de øvede sig selvfølgelig også lidt i tyvstartssæsonpremieren i weekenden, hvor Nicolaj Jensen fik marchordre syv minutter før tid for sin anden advarsel.

Fra anden halvlegs start var bolden dog nærmest hele tiden på Roskilde-fødder, men det kom der nu ikke mange aha-oplevelser endsige målchancer ud af, og hjemmeholdet var mindst lige så farlige på enkelte omstillinger - og med syv-otte ordinære minutter tilbage at spille Roskilde-keeper Michael Andersen hive deciderede fine forparader ud af støvlerne for at holde nullet.

Først var det Mathias »Carlo« Carlsen, der efter hjørnespark måtte se sin afslutning fra det lille felt fodpareret, og minuttet efter var det Mickey Mikanders tur til at ærgre sig, da han var helt alene med Michael Andersen efter fint bandespil med sin anfører Rasmus Hansen.

Det blev ved 0-0, hvilket Taasstrup ikke kunne til ret meget i bestræbelserne på at nå Top 4. Og Roskilde Boldklub af 1906 kunne bestemt godt have brugt mere end ét point nede på jumbopladsen, men kom dog tættere på Vordingborg og Birkerød.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg