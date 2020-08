Billeder: Taastrup FC i hård premiere

- De var bedre end os. Så klart lød det fra Taastrup FC-træner Jonas Borup Jensen kort efter, at hans hold i danmarksserien fredag aften havde tabt 0-2 hjemme til GVI.

Det var billigt sluppet, for GVI burde have scoret en håndfuld mål, men bare ikke evnede at passere velstående Oliver Lip i målet.