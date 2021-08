Billeder: Tårnby FF - Ringsted 1-1

- På udebane og herinde er jeg glad for et point. Vi gik efter at vinde, og det viste vi ved at få Adnan Baker på banen, for ellers kunne jeg bare sætte en forsvarsspiller ind for at sikre et point. Vi havde jo muligheder til at vinde, og når jeg ser på chancefordelingen, så er det fedt at se spillerne ærgre sig over, at de ikke vandt, siger Ringsted-træner Flemming Larsen.