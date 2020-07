Billeder: TMS samlet igen

Se billedserie Valdemar Gravesen med 115 kilo på nakken. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 20. juli 2020 kl. 16:34 Af Jeppe Lodberg

- Jeg havde det næsten, som var det en ny klub, jeg skulle starte i, da jeg kørte herned i morges. Det er fire en halv måned, jeg har været hjemsendt, jeg er kun blevet kaldt herned en enkelt gang, og der er seks nye spillere - det er alligevel en del.

Sådan lød det fra cheftræneren for TMS Ringsteds oprykkere til Ligaen, Christian Dalmose, da han mandag eftermiddag var ved at have haft de sidste af sine spillere gennem første træningsdag, siden hele klubben blev sendt hjem på grund af corona-nedlukningen af det ganske land den 11. marts.

Dagen efter - den 12. marts - skulle TMS'erne have taget imod Roskildes nedrykkere, og ét point mod naboerne, så ville førstepladsen have været sikret med to kampe yderligere tilbage af sæsonen.

De grønblusede rykkede i stedet tilbage i landets fineste selskab ved skrivebordet efter en enkelt sæson nede, og så var der kun elektronisk kontakt mellem spillere og ledere indtil den 13. juni, hvor herreholdet samledes en enkelt dag for at få afholdt den årlige sponsorcykling samt sagt farvel og goddag til hverandre.

Men mandag var det altså slut med selvtræning, sommerferie-afholdelse og hvad der måtte have været tid til af dasen i hængekøjen.

Det var op og i gang fra morgenstunden - for cheftræner Dalmose og assistent Mikkel Tønners, og for en tredjedel af holdet. For der er stadig corona-restriktioner nogle steder, og første træningsdag gik med at få målt og vejet spillerne, der så efterfølgende skulle i gang med vægtstængerne for at få skrevet ned, hvor stærke/slappe den enkelte er blevet siden sidst - så ét hold mødte ind hos »Fysikken« på Køgevej kl. 08.00, et hold kl. 10.00 og de sidste klokken 13.

- Jeg kan allerede nu se, at der er en del, der er blevet stærkere, og det er et plus, selvfølgelig. Men det helt spændende bliver at se, hvordan vi står i forhold til, at vi ikke har spillet håndbold i fire måneder. Jeg er dog ikke nervøs for, at de har glemt at kaste og gribe - det sidder på rygraden og kommer stille og roligt tilbage, sagde Christian Dalmose, der får se, hvor hurtigt tirsdag eftermiddag, hvor det samlede hold for første gang er samlet i hallen efter fælles morgen-løbetur og mødeaktivitet.

