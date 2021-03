Billeder: TMS pryglede Kolding

At sige at TMS Ringsteds sejr over Kolding onsdag aften var vigtig - ville være lidt af en underdrivelse. For med midtsjællandske briller var 30-25-sejren livsvigtig - al den stund, at TMS på den måde igen kom væk fra dén sidsteplads, som giver direkte nedrykning fra Håndboldligaen.

To kampe resterer i Ligaen, og TMS Ringsted har på næstsidstepladsen nu ni point, mens Lemvig-Thyborøn har otte. Det er hér værd at bemærke, at vestjyderne har slået TMS i begge de to holds indbyrdes opgør, så for at Christian Dalmoses drenge skal undgå sidstepladsen skal holdet være foran Lemvig på point. Ved pointlighed rykker TMS ned.