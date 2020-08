Billeder: TMS lod Odense komme til

Se billedserie Martin Mauer i kontrascoring. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 13. august 2020

TMS Ringsteds oprykkere til Ligaen spillede torsdag aften sin reelt første træningskamp, da HC Odense - sidste sæsons tier i den 1. division midtsjællænderne vandt »før tid« - var på besøg, og længe tegnede det til, at de grønblusede ville dele endnu større øretæver ud end to dage tidligere, hvor Næstved fra 2. divison blev ekspederet ud af pokalturneringen med lammende 24-17.

Igen torsdag tillod TMS-forsvaret i almindelighed og en brandvarm keeper Brian Jørgensen i særdeleshed kun modstanderne at score ni gange i de første 30 minutter. Det var ti mål færre end hjemmeholdet i en kabel tv-arena så lummer, at et par hundrede tilladte tilskuere reelt havde mere behov for dykkerbriller end mundbind.

Meget af TMS'ernes angrebsspil var lagt an på, at Morten H. Jensen skulle afslutte, og det gjorde den han med stor effektivitet og kapow i højrehånden fra skiftevis playmaker og venstre back-pladsen. Syv af 19 mål i første halvleg tegnede han sig for, men nåede op til pausen faktisk at blive truet på sin topscorerværdighed af venstre fløj Anton Bramming, der fik løbet mangen en kontra efter Brian Jørgensen-redninger.

19-9 halvvejs og 22-11 efter fem minutter af anden halvleg, hvor så ringstederne lettede trykket på speederen og faldt 10-20 procent i nærmest alt, hvad de foretog sig - undtaget Valdemar Gravesen på højre fløj afløsende ankelforvredne Oskar Rasmussen samt Mads Dudek som venstre fløj og bagspiller.

Halvvejs henne var TMS kun foran med syv, 25-18, inden en bedre periode fik dem tilbage og føre anden halvleg ved 30-19, men det var fynboerne, der med et mål i sidste sekund kunne glæde sig over at have vundet de sidste 30 minutter.

