Billeder: TMS-kvinder i storsejr

TMS Ringsted mener det alvorligt med at være en del af toppen af kvindernes 1. division. I hvert fald at dømme på indsatsen i fredagskampen hjemme mod Rødovre. Hele 33-21 vandt Per Wulffs tropper og viste i dén grad forskellen på top og bund i rækken.