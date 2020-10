Billeder: TMS-kvinder i stime

For fjerde kamp i træk kunne TMS Ringsteds kvinder søndag trække sig tilbage med to point til kontoen, da Bjerringbro blev sendt hjem fra Dansk Kabel TV Arena med et nederlag på 26-31 i bagagen.

Bjerringbro scorede anden halvlegs første mål, men tættere på kom holdet ikke, selv om også gæsterne gik over til at spille syv mod seks.

Med ti minutter igen var forspringet udbygget til 25-21, og det hjalp ikke gæsterne, hverken at Laura Bjaldby lige efter blev præsenteret for sin tredje udvisning og dermed rødt kort eller at gå over til indianer-forsvar.