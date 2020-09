Billeder: TMS-kvinder åbnede ballet

Men det viste sig, at de bare lige skulle i gang - eller måske rettere, TMS skulle lige række dem en lillefinger i form af tekniske fejl. Så kørte Ringkøbings kontramaskine derudaf, og den kørte over hjemmeholdet, der virkede mere og mere modløst, som minutterne tikkede af uret.

Natascha Wollesen og Anne Cathrine Lundbye blev hevet ud for at sunde sig og få banket lidt selvtillid ind i kroppene, og det hjalp ikke mere end en halv tøddel.

Efter 22 minutters spil fik Sofie Wedel Johansen løbet kontra lige tids nok til at modtage et langt udkast, og hun scorede til 5-10.

Ringkøbing førte med 13-8 ved pausen og »kun« 16-10, da TMS-træner Per Wulff kaldt en time-out - blandt andet for ataftale at gå over til at spille syv mod seks.