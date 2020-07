Billeder: TMS endelig i hallen

Endelig. Efter at have skullet passe sig selv og sin egen kondition i fire en halv måned, kunne TMS Ringsteds nyoprykkere til håndboldligaen tirsdag eftermiddag langt om længe blive herset rundt med den lille fedtede kugle i Dansk Kabel TV Arena af cheftræner Christian Dalmose.

De startede godt nok i hal(v)mørke, men det var bare noget med en knap, der skulle skrues på af halinspektøren. Så kom der lys, og så kunne der skrues videre på de håndboldtekniske knapper i ét væk. Men kun i fem kvarters tid for ikke at forcere noget og risikere muskelskader i opstartsforløbet, der byder på seks-syv træningskampe og nok et par pokalkampe, inden det går løs den 5. september, hvor de grønblusede er sat til at starte tilværelsen med en udekamp hos Mors/Thy.