Billeder: TMS-debutanter klar til Skjern

Faktisk var det før sæsonen, for det var i pokalturneringen inden Liga-start, at Martin Risom brækkede sin fod - og det var til sin allerførste hal-træning i klubben, at Andreas Hampe fik problemer med sin lyske.

Nu er de endelig klar, og ganske vist nøjedes d'herrer med styrketræning torsdag, men det var for ikke risikere noget ovenpå næsten fuld spilletid for andetholdet, der tirsdag tabte i Roskilde.

Christian Dalmose har tænkt sig at skrive dem på holdkortet til lørdagens hjemmekamp mod Skjern, der har en art revanche til gode. For knap to år siden overraskede TMS'erne nemlig stort, da de vandt med 28-24 over vestjyderne i Dansk Kabel TV Arena.