Oskar Rasmussen scorer kampens første mål. Foto: Jøgen C. Jørgensen

Billeder: TMS-Skjern 19-22

Sjette forsøg blev heller ikke dét, hvor TMS Ringsteds oprykkere til mændenes håndboldliga kom på pointtavlen, da det hjemme i Dansk Kabel TV Arena lørdag blev til et nederlag på 19-22 til Skjern.

Og i tre af de næste fire kampe møder Christian Dalmoses tropper hold, der er placeret under slutspilsstregen blandt andet Lemvig, der ligger nummer allersidst med præcis samme runde nul ude i pointkolonnen som TMS'erne, men for to kampe mere spillet.