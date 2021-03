Oliver Klarskov spillede sin med afstand bedste kamp siden comebacket for TMS. Fire mål og en fin forsvarsindsats stod han for. Foto: Jens Wollesen

Billeder: TMS Ringsted pressede mestrene

TMS-herrerne leverede tirsdag én af sæsonens bedste kampe - og det på trods af, at det hjemmebane blev til et nederlag på 28-33. Modstanderen var nemlig de forsvarende danske mestre fra Aalborg - et hold som TMS før jul fik kæmpemæssige klø af på udebane. 24-39 lød TMS-nederlaget på dengang, men tirsdag var de grønblusede ikke i nærheden af en sådan afkslapsning.