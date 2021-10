Se billedserie Andreas Isager var billedligt talt flyvende før pausen med 14 redninger. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: TIK Taastrup-Køge 25-21

Sport DAGBLADET - 03. oktober 2021 kl. 22:59 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

To minutter var der spillet af søndagens lokalderby i håndboldmændenes 2. division, og hjemmeholdets keeper Andreas Isager dobbeltreddede i TIK Taastrup-målet forsøgene fra Køges Mikkel Eismark, der i samme moment faldt hårdt i gulvet efter sammenstød med Gustav Falholt.

Så var tonen lige som lagt an til, hvad der var i vente i den ene ende af banen: Køgenserne i helhjertede gennembrud i deres angreb - og ganske ofte afsluttende i en levende mur.

I den anden ende var det gæsternes 6:0-forsvar, der var en levende mur, og det blåklædte hjemmehold syntes at blive stadigt mere modløse, når de nærmede sig en gang forventelige øretæver.

Så trods Isagers store og mindre mirakler mellem stængerne, så var det Køge, der førte an på måltavlen. 2-4 efter syv minutter blev 5-6 lige godt halvvejs henne i første halvleg, hvor TIK-målmanden så reddede for tiende gang mod én til Magnus Corneliussen i den anden ende.

Hjemmeholdet "førte" til gengæld statistikkerne for både stolpeskud og forbiere med 2-1 samt 3-1 i antallet af tekniske fejl. Så stærkt var Køge-forsvaret, at taastrupperne i de to følgende angreb blev henholdsvis nøl-dømt og måtte aflevere tilbage på egen banehalvdel, fordi der ikke var en sprække at komme igennem.

Efter 22 minutter var der kontakt, da Andreas Stryger med en laudrupsk kigge-væk finte fandt Magnus Qvist Frid til stregscoring til 7-7, og Jonas "Røde" Hørbye hakkede hjemmeholdet i front for første gang, 8-7.

Med fem minutter til pause fik TIK endelig brugt Andreas Isagers redninger til noget i den anden baneende. Først et stående hopskud til 10-8 af Magnus Campbell i anden kontrabølge på redning 13 og så den første rendyrkede kontrascoring på nummer 14 ved Simon Borge.

Køge fik dog i de døende minutter ædt sig tilbage til pausestilling 12-11 og holdt sig inde i kampen, selv om Mikkel Eismark af to omgange måtte se indskiftede Andreas Tyndeskov nappe hans straffekast og ripost, hvorefter forsvars-es Jonas Reventlow røg ud i to minutter.

Men et kvarter tilbage var det helt lige, 17-17, da Kristoffer Skræddergaard scorede for femte gang, og efter en Gustav Falholt-forbier havde Eismark muligheden for at bringe gæsterne i front igen.

Det blev til en aflevering ud over sidelinjen, men 19-19 med ni minutter tilbage, hvor Køge så igen kunne komme i føring, men fik en mas-kendelse imod sig. "Røde" scorede til 20-19, Eismark fejlafleverede og Victor Arildsen løb kontra til 21-19 samt trak en udvisning på Nicklas Færgegaard.

Et stolpe ud-forsøg senere af Mathias Brandt var det så holdkammerat Jakob Vive, der røg ud i to minutter efter et noget tyndt straffekast på Jonas Hørbye, så Køge i godt et minut var to mand i undertal.

Magnus Campbell scorede også sikkert på sit femte straffekast til 22-19, der også blev 23-19, og selv om Køge kom på 23-21 var kampen afgjort - specielt fordi dommerne forståeligt blev trætte af at høre på Mathias Brandts evige brok og viste ham ud i kampens to sidste minutter.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg