Billeder: Støvledans og højt humør i HB Køge

Sport DAGBLADET - 03. december 2020 kl. 16:22 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

There is whiteøl in the tønde

then the fest will soon begynde

De Nattergales skøre tekst drøner ud af den store højtaler på træningsbanen i HB Køge torsdag formiddag, hvor All I want for Christmas også finder ud i den iskolde luft til spillere og træner, i hvis ansigter, man kan ikke se, at det netop på denne bane er så forbandet svært for HB Køge at score mål i denne tid.

I seks 1. divisionskampe i træk er det ikke lykkedes, men humøret i truppen fejler ikke noget, selv om temperaturen ligger omkring frysepunktet og forsøger at lægge en dæmper på det hele.

Bag tykke halsedisser op til næsen og under tophuer smiles og jokes der, og cheftræner Auri og assistent Kim Daugaard deltager beredvilligt i en af spilleøvelserne, der ellers står på taktisk træning op til FC Helsingørs besøg fredag aften.

Blandt andet humør er, hvad der skal til, sagde direktør Per Rud forleden som en måde at løsne tingene op på, så tankerne ikke begraves i problemet med at score hjemme.

- Der har hele tiden været humør på, og som jeg har sagt til spillerne: Der er rigtig, rigtig mange ting, der fungerer for os, men den sidste tredjedel har det knebet på. Vi har hele tiden fokus på next action, og det er ok at være i et ubehag som spiller. Der er pres på, når man skal præstere på højt niveau, og hvis man begynder at blive bange for presset, så er problemet der. Det sætter sig selvfølgelig i hovedet, når man ikke scorer, men vi frygter det ikke, for vi har haft store chancer. Hvis Noble (Okello, red.) havde scoret på dobbeltchancen mod Silkeborg, så havde vi ført 1-0, og så havde vi ikke stået her. Vi skal angribe situationen, fokusere og blive ved - keep going. Pludselig er den der, siger Auri i en af barakkernes lokaler, der er lune...

- Den dag, vi begynder at bakke, ikke at tackle, ikke er på vej, ikke støtter hinanden, så har vi et problem. Men der er vi ikke. Jeg er optimist og vil altid være det, og spillere, der ikke er det, får det svært under mig.

- Da vi slog Vendsyssel, havde vi tabt nogle kampe i træk, og jo flere gange man taber, jo tættere kommer man også på en sejr. Vi må arbejde med det, vi kan styre, og det vi kan styre, er vores mindset. Vi kommer jo til at score et tidspunkt - det er et spørgsmål om tid! Vi tror selvfølgelig på, at det sker i morgen (mod Helsingør, red.), siger Auri.

Han ændrer måske i startopstillingen, men ellers lægges der ikke op til ændringer i tilgangen på banen.

- Jeg åbner ikke for, hvordan vi gør mod Helsingør, men generelt ændres der ikke på noget. Typerne på de forskellige positioner kan der arbejdes med ud fra den øjeblikkelige selvtillid hos den enkelte, siger Auri.

Hvad tænker du om Helsingør, der har gjort det godt ?

- De har rigtig gode spillere i Jeppe Kjær, Nikolaj Hansen, Daniel Norouzi, Elijah Just, David Boysen og en målmand med kæmpe erfaring (Kevin Stuhr Ellegaard, red,). Whau, det er gode spillere, og sådan er det i denne række, siger Auri.

- De har da sikkert fokus på, at vi kan ikke kan score hjemme, men mon ikke også de tænker, at vi snart kommer til det, funderer Auri.

Hvor vigtig er kampen i forhold til Jeres sponsorer og fans?

- Klubben har jo en drøm på den lange bane, og lige nu skal vi over en hurdle. Vi skal have point for at komme videre, og det er et spørgsmål om tid. Vi spiller for vores fans og sponsorer og klubben, så jeg håber da, at vi lykkes.

Gør denne situation ondt på dig?

- Selvfølgelig! Men ikke mere end, at jeg ikke lader mig slå ud. Det tager tid, og det gør ondt nu, ja, men vi bygger videre og videre. Jeg tager det ikke for givet, og det kommer ikke af sig selv, og jeg har fokus på, hvad der er det rigtige at gøre: Spillet, mentalt og fysisk, hvor spillerne bliver bedre og bedre. Vi bliver ved, og vi mangler lige det sidste, siger Auri.

