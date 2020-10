Billeder: Stadion - Roskilde H. 27-25

Her tabte Roskilde 25-27 på udebane i Brønshøj efter en rodet affære, hvor Roskilde gik i stå efter pausen af en kamp mellem to hold, der hele tiden brokkede sig over dommerparret og hvor Stadions træner efter slutfløjtet brølede nogle ord ind i hovedet på Roskildes medrejsende tilskuere, der ikke egner sig til at komme på tryk.