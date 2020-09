Billeder: Solrød svarede igen på chokstart, men Ringsted vandt topbrag

I hvert fald var det en nærmest hysterisk hårdt pres hjemmeholdet udsatte de blå gæster for fra anden halvlegs start, og på bænken gjorde Solrød-cheftræner Jeppe Brun også alt for at lægge pres på, så tvivlskendelserne gik »den rigtige vej«. På et tidspunkt løb han sågar på banen for at få flyttet et frispark.