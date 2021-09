Billeder: Solrød-spillere i voldsomt sammenstød

Solrøds danmarksseriehold er på hårde prøver runde efter runde i denne sæson.

Lørdag eftermiddag tabte holdet 0-1 ude til B1903 på et mål efter blot et minut og 32 sekunder ved Oliver Dirach Hallgren.

03´erne burde have vundet større, og Solrød havde ualmindeligt svært ved at skabe chancer.

Kampen blev forlænget otte minutter, efter at Oliver Dam Preisler Hansen og Mikkel Juul Olesen stødte sammen i en luftduel i 2. halvleg og begge faldt omkuld i græsset. Oliver Dam var mest medtaget med det, der kunne ligne en hjernerystelse.

Her er der billeder fra kampen.

Foto: Anders Kamper