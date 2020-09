Billeder: Solrød slog trods alt serie 4-hold

Solrøddernes to sidste mål blev således først scoret i døende minutter, mens målet til 3-2 faldt på et straffespark, der aldrig skulle have været dømt.

Straffesparket kostede sågar hjemmeholdet dets anden udvisning med et lille kvarter tilbage samt et kvarter efter, at det første røde kort var kommet i brug, da ESPMs Sebastian Bay kortvarigt forlod banen for at få sig en tår vand og så trådte ind på banen igen.