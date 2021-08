Se billedserie Mia Blichfeldt og Frederikke Lund.

Billeder: Solrød knuste Greve

Sport DAGBLADET - 24. august 2021 Af Anders Kampe

Syv kilometers afstand på en cykel, men lysår på en badmintonbane.

Solrød vandt alle ni kampe tirsdag aften i Greve i Badmintonligaens premiere. Solrød afgav ikke et eneste sæt på vejen mod 9-0 på to timer og fem minutter.

I damedouble var Moa Sjöo og Sia Berg tæt på mod Alexandra Bøje og Graversen, men blev slået 21-19 i 1. sæt. Endnu tættere på et sæt var Kruse og Søby i deres herredouble mod Emil Holst og Nhat Nguyen. Her førte Greve-parret 12-4, 18-17 og 20-19, men så vandt Solrød-parret tre bolde i træk og sættet.

Så var al luft ude af Søby og Kruse, og det samme gjaldt de 120 tilskuere, der var begyndt at sive fra hallen.

Greve mod Solrød i badminton er ikke, hvad det har været, og der kommer til at gå år, før Greve får trænet et ungt hold sammen, der kan gøre sig blandt de bedste i Ligaen.

- Målt på indstilling og erfaring var det ret fint. Vi kommer med en ung trup, og vi falder ikke ud af kampene, men kæmper til det sidste, selv om det ser sort ud. Jeg er glad for at se spillerne prøve og kæmpe, og de får Liga-debut allerede nu, hvor det ligeså godt kunne være sket om et år, siger Greves manager, Michael Rasmussen.

- De kan vokse med opgaven, men vi skulle have taget et sæt i herredouble og damedouble - det handler om erfaring, og så er Solrød på et højere niveau end os. Vi mangler kølighed der og skal lære det, og så lærer spillerne en masse i en sådan kamp, siger Michael Rasmussen.

Kollega Jakob Poulsen i Solrød kunne hygge sig og smile skævt det meste af aftenen. 9-0 er en af de sjældne sejre.

- Nhat, Mia og Alexandra har været til OL, så det var en fin måde at komme i gang på for os. Vi ved jo, at Greve får det svært, så vi skulle vise en god og professionel indstilling til kampen, så det var ikke bare en træningskamp. Det her er et springbræt til torsdag, hvor det bliver sværere i Højbjerg. Nu er vi godt i gang og leverer solidt, og der en form for kvalitet i at vinde alle kampe i to sæt.

Ærgrer du dig over, at der ikke er den samme nerve i dette opgør, som der tidligere har været?

- Vi har brug for hinanden, og jeg ærgrer mig rigtig meget over, at Greve strugler i øjeblikket. Der var ikke noget, der kunne samle flere tilskuere end de her intense opgør, og jeg håber virkelig, at begge klubber er på samme level om nogle år igen. Så kan vi kæmpe, for Greve er en stor og traditionsrig klub, som fortjener at ligge i det bedste selskab, siger Jakob Poulsen.

Med 9-0 sejren fik Solrød fuldt pointudbytte i aftes med 12 point, og dermed fører klubben Ligaen efter første runde.

Badmintonligaen

Greve-Solrød 0-9

1. MD: Melker Zickerman Bexell/Tallulah Sharleen Van Coppenolle-Jeppe Bay Madsen/Alexandra Bøje 16-21, 14-21.

2. MD: Jeppe Søby Hansen/Moa Sjöö-Jesper Toft/Clara Graversen 8-21, 16-21

1. DS: Sia Berg-Mia Blichfeldt 12-21, 15-21

2. DS: Tallulah Sharleen Van Coppenolle-Frederikke Lund 16-21, 13-21

1. HS: Jirí Král-Nhat Nguyen 11-21, 6-21

2. HS: Marcus Kruse-Emil Holst 12-21, 11-21

1. DD: Sia Berg/Moa Sjöö-Alexandra Bøje/Clara Graversen 19-21, 13-21

1. HD: Melker Zickerman Bexell/Jirí Král-Jeppe Bay Madsen/Jesper Toft 17-21, 17-21

2. HD: Jeppe Søby Hansen/Marcus Kruse Pedersen-Nhat Nguyen/Emil Holst 20-22, 8-21