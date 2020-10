Se billedserie Frederik Tvede prøver at tackle Hassan Elsayed. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Billeder: Solrød faldt med ære

Sport DAGBLADET - 06. oktober 2020 kl. 21:36 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Det blev til et 0-3 nederlag i anden runde af Sydbank Pokalen til Solrød FC, da sjællandsseriemandskabet tirsdag havde besøg af B93 fra 2. division, og selv om gæsterne nok var tættere på at vinde større end solrødderne på at levere den store overraskelse, så var cheftræner Jeppe Brun stolt af sine drenge.

- Jeg synes, at vi har kæmpe ære af kampen. 3-0 målet var ligegyldigt, men tænk nu, hvis vi havde fået 2-1 målet, da vi havde et par gode chancer med 12-14 minutter tilbage. Der havde de brugt deres udskiftninger og jeg havde to tilbage, så dér kunne det godt være blevet spændende, sagde Jeppe Brun.

- Jeg synes, at vi generelt set lukkede dem fint ned, og fysisk står vi distancen fint. Havde vi presset dem højt, som vi plejer at gøre i turneringen, så havde de skilt os ad, så vi var afventende og ville prøve at ramme dem på omstillinger.

- Det var en fin kamp, synes jeg, og vi fik hverken skader eller karantæner at slæbe med til på lørdag, og så var det en fed kamp for mine unge drenge, sagde Jeppe Brun.

