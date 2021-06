Se billedserie Chefræner Jeppe Bun Svensson får den obligatoriske opryknings-lufttur. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Solrød FC i triumf

Sport DAGBLADET - 29. juni 2021 Af Jeppe Lodberg

Det holdt hårdt, men det holdt for Solrød FC, der for første gang nogensinde kvalificerede sig til fodboldens danmarksserie, da det tirsdag aften lykkedes at få 2-2 hos Glostrup.

Det var den tredje uafgjorte kamp ud af lige så mange mulige i det ekstra oprykningsspil mellem de to toere fra årets sjællandsserier og toeren fra københavnerserien - og solrødderne napper så den enlige oprykningsplads med en målscore på 4-4 foran Skjold og Glostrup med hver 2-2 med Skjold på andenpladsen takket være flest scorede mål på udebane.

Det startede ellers ikke for godt for Jeppe Brun Svenssons tropper i cheftrænerens sidste kamp for barndomsklubben. Hjemmeholdet kom foran i det 11. minut, da Mads Haunstrup forgæves kiggede sig om efter en medspiller at aflevere til på kanten af Solrøds felt. Der var ikke rigtigt nogen omkring overhovedet, og så drejede han på en tallerken og blaffede bolden på undersiden af overliggeren og derfra i mål.

De i dagens anledning helt hvidklædte solrødder overtog straks alt spil, og midtvejs i første halvleg udlignede Sebastian Lopez med et præcist skud ligeledes fra kanten af feltet og efter meget energisk forarbejde af samt cut-back fra Rasmus Lytsen.

Og et kvarter senere - da Solrød var to mand i overtal takket være frustrationsadvarsler til Glostrup - bragte Frederik Juul gæsterne i front på forunderlig vis. Den unge venstre back var trisset med frem langs sidelinjen, og det lignede i mistænkelig grad et småkikset fladt indlæg, han fik drejet ind foran mål - men det var vitterligt en genialitet, for helt urørt fik bolden lov at hoppe i mål helt ude ved fjerneste stolpe.

Glostrup nåede at blive fuldtallige kort før pausen - og overtog så spillet igen, og på sidste spark lykkedes det Mathias De Lasson at udligne på et langskud, som blev rettet af og helt snød Nicolai Johansen i Solrød-målet.

- De er trætte, skreg hjemmeholdets tilskuere - og dem var der pænt mange af, ligesom Solrød var flot repræsenteret - og det gjorde de straks fra anden halvlegs start.

Og ja, det var de - helt flade faktisk. Mørbankede af den hårde kamp lørdag mod Skjold, mens værterne havde haft tre dages hvile mere siden deres kamp mod selvsamme.

Men i en kombination af fight, held, marginaler, fine indgreb af Nicolai Johansen og til en start også dommertække lykkedes det at holde stand i de sidste tre kvarter og de løse syv minutter.

Propperne kunne knalde, folket bar fadøl ind i en lind strøm, og hvis nogen vil vide, hvor absorberende en fodbolduniform er, så giv Rasmus Lytsen et kald. De første fem halvliters fik han da i hvert fald i nakken af holdkammeraterne.

Her billeder fra Solrøds historiske aften. Foto: Jeppe Lodberg