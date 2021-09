Se billedserie Cecilie Fløe har scoret. Foto: Thomas Olsen

Billeder: Smal sejr til mestrene

12. september 2021

Knap 40 minutter var der spillet af søndagens dyst i Gjensidige Kvindeligaen, og hidtil havde hverken Kaylan Marckese for HB Køges hjemmehold eller FC Nordsjællands Anna Kaas haft nævneværdigt at lave.

Efter en ellers optimistisk start fra gæsterne lignede det, at de blå/sorte danske mestre og Champions League-deltagere havde fået fuld kontrol over begivenhederne, og en tilbagelægning til Marckese - august måneds spiller - ændrede ikke på på dét indtryk. Camilla Kur jagtede bolden, men Marckese fik hende sat på rumpetten med en skosålsfinte, og 365 tilskuere brød ud i jubel.

Lige en kende for tidligt - for nordsjællænderne erobrede kvikt bolde, og Cecilie Larsen sendte et indlæg ind fra venstre, som Kur satte panden på, så Marckese måtte ned og i selvsamme kunstgræs for at sikre sig bolden. Ikke nogen stor, men dog dagens første reelle redning.

Sekunder efter var det så Anna Kaas' tur efter et velkomponeret og kvikt kontrastød landende hos Cornelia Kramer. Her agerede Kaas ren sprællemand, men det havde hun nu ikke behøvet, for Kramer blev ret uforståligt vinket offside.

HB Køge lagde fra anden halvlegs start et gevaldigt pres på nordsjællænderne, men der skulle gå et dusin minutter, førend det for alvor blev farligt. Igen var det et hjørnespark i venstre side ved Emma Færge til bagrummet og Kelly Fitzgerald, der startede farlighederne.

Amerikaneren - fortjent kåret som »man(!!) of the match« - fik et fint træf på bolden, men Tiia Peltonen fik reddet på stregen til hjørnespark i modsatte side.

Det sendte Færge ind midt i feltet, hvor Kyra Carusa headede mod mål og nedad - i en flok af med- og modspillere, og pauseindhopper Cecilie Fløe var over den løse bold, som hun hakkede tørt i mål.

1-0, og dermed blev det i en kamp, hvor HB Køge virkede i kontrol, og hvor FC Nordsjælland til en start stod godt imod og i de fire minutters overtid pressede på for udligning uden at sætte Kaylan Marckese på prøve.

Foto: Thomas Olsen