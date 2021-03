Optakten til dét, der skulle blive HB Køges klart største chance - og som burde have givet en udligning til 1-1. Mike Jensen (bagerst) har sparket hjørnespark, og på én eller anden måde undgår Nicklas Helenius (SIF 19) at få ram på bolden, så den stryger videre til Lasse Petry (HBK 6).... Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Billeder: Silkeborg-HB Køge 2-0

HB Køge var på forhånd undertippede, da holdet søndag gæstede topholdet Silkeborg. Og kampen i det midtjyske viste, at der stadig er et spring fra midterhold til netop et af topholdene i 1. division.