Hårdt kæmpende Mollie Edelved sled på stregen, bare se med her...

Billeder: Roskildes kvinder pressede topholdet

Roskildes håndboldkvinder pressede de nordjyske gæster til det yderste i 1. divisionsopgøret - mere end det, faktisk, da holdet havde muligheden for at udligne til 25-25 i overtiden. Men her skød Malene Nielsen i paraden af strakte arme, så hun var på en umulig opgave der.