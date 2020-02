Billeder: Roskilde-skovbakken 29-33

Men de kom i gang, de benævnte backs, og det gjorde playmaker Rasmus Hansen også - men det var så også ved at være det. Ikke at nogle af holdkammeraterne spillede sløjt. I forsvaret sloges alle eksempelvis forbilledligt. Men Roskilde-angrebet - det var de tre bagspillere, og det lå ret tykt i luften, at de umuligt kunne have kræfter til at trække samme læs i anden halvleg.