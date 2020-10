Billeder: Roskilde nedlagde TMS Ringsted II

Det var nummer ét mod nummer to i puljen, da Roskilde onsdag aften i herrernes 2. division tog imod TMS Ringsteds andethold i Roskilde Kongrescenter.

De to holds topscorere på dagen var for Roskilde Malthe Skytte med seks mål og for TMS Mathias Qvortrup med otte scoringer.