Rasmus Hansen spillede en stor kamp for Roskilde med ni mål.Foto: Per Christensen

Billeder: Roskilde faldt med ære

Roskildes bedste herrehold rykkede fredag aften endegyldigt ned i 2. division. Det skete med et nederlag på 26-30 ude mod Ajax - for med fire kampe tilbage kan roskildenserne ikke længere nå at skrabe point nok sammen til at undgå nedrykningen.