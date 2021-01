Billeder: Roskilde-Ringkøbing 14-21

Cirfrene lyder som var det en bordtennis- eller badmintonkamp efer de to primært individuelle sportsgrenes gamle pointsystemer, men det var i høj grad en fin holdindsats af Roskilde Håndbolds kvinder, der lørdag sørgede for den lave score i 1. division, hvor topholdet Ringkøbing var på besøg.

Kun takket være et straffekast eksekveret efter tid kunne gæsterne gå til pause med en to måls-føring, 11-9, og der gik næsten otte minutter af anden halvleg, førend Ringkøbing scorede igen. Desværre for hjemmeholdet var det også kun blevet ét mål fra blå/hvide hænder dér, og som fem mål i hele anden halvleg antyder, så var det et generelt problem for Roskilde at score.