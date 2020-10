Luka Dumic næsten helt nede ved eget hjørneflag for at hjælpe med at rydde po. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Roskilde KFUM-Nykøbing FC 0-4

Det var oprykkerne mod nedrykkerne, da Roskilde KFUM lørdag eftermiddag mødte Nykøbing FC i fodboldens 2. division - og det var til at se for 312 tilskuere på Lillevang idrætsanlæg, at der for bare et par måneder siden var to rækker mellem værterne og deres klart bedre gæster.