Christian Larsen øgede til 2-0 for Ringsted mod de gamle holdkammerater fra Gørslev.

Billeder: Ringsted udnyttede gaverne

DAGBLADET - 04. september 2020

Tre minutter var der lagt til i fredag aftens lokalderby i Gørslev, og godt for dét.

Det var lige tids nok til, at hjemmeholdet kunne nå at score, selv om cheftræner Morten Rasmussen og hans assisterende lillebror Peter netop havde siddet og snakket om, at tropperne ikke ville score »herfra og til juleaften«.

Og det var også lige i tide til, at hele byen kunne finde hjem fra stadion uden at skulle iføre sig pandelamper - for det var da godt nok ved at blive kulsort nat, og i hvert fald 300 tilskuere var der samlet om den lille bane med den sparsomme belysning.

Og de mange mennesker var nok begyndt at belave sig på, at det ville blive en nulløsning godt midtvejs i anden halvleg - hvilket ret beset ikke ville have været helt i skoven. Ringsted havde ganske vist domineret lidt efter pausen, men farligt havde det jo ikke rigtigt været, og første halvleg havde været helt lige med og afsindingt omskiftelig:

Først skete ikke rigtigt noget i den ene ende af banen, og så skyndte alle spillerne sig op i den anden ende, hvor der så heller ikke skete alverden.

Nej så - som mørket faldt på, skete der ting og sager:

Gørslev-keeper ville sætte et angreb i gang med vist en lang bold frem, men han skulle lige drible uden om fortjekkende Baker Adnan, og den 17-årige dribler, der var kommet ind efter et kvarters spil grundet skade hos Jonas Mikkelsen, flyttede sig ikke. Ergo driblede Fischer lige ind i ham, og Baker Adnan kunne snuppe bolden og tøffe ned og proppe den i tomt mål.

0-1 og hjemmeholdet faldt sammen, mens ringstederne fik en saltvandsindsprøjtning. Christian Larsen fik mod på en solotur direkte mod mål mellem tre modstandere, og så så Rasmus Bundgaard sig nødsaget til en hård tackling på mand og ikke bold på kanten af feltet.

Ti minutters afsvaling til Gørslev-stopperen og frispark til Christian Larsen, der selv pumpede bolden rundt om muren og ind ved fjerneste stolpe, som Andreas Fischer åbenbart ikke helt dækkede alligevel.

0-2, og det blev minsandten også 0-3 takket være en Gørslev-foræring fra den uheldige målmand:

Hjemmeholdet mosede i de sidste minutter på for at få et reducerende mål, der måske kunne bringe lidt spænding ind om pointenes fordeling.

Jonathan Knaack fik fat i bolden og ville losse den ud på marken bag Gørslev-målet fra lige foran eget Ringsted-felt, og det kunne han naturligvis ikke. Bolden røg kun godt halvvejs ned på hjemmeholdets banehalvdel, hvor Andreas Fischer så til gengæld fik så dårligt et »førstetouch« på den, at Emil Jørgensen kunne snuppe kuglen og drible stille ned og sparke den i tomt mål.

Rasmus Bundgaard var tilbage på banen på det tidspunkt, men han var oppe omkring Ringsteds felt - og der blev han og fik på energisk kæmpet sig ind i feltet med bold på fod, så han med et af kampens allersidste spark kunne pynte på resultatet.

Her billeder fra kampen. Foto: Jens Wollesen