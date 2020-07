Billeder: Ringsted slog Greve

Linjedommeren viftede så ivrigt og længe med sit flag, at det var i fare for at falde fra hinanden - og de blåklædte regnede det for sikkert, at der ville blive fløjtet for en ulovlighed. Det blev der - for hvad anes ikke - men målet blev følgelig annuleret, så 1-0 ved pausen.