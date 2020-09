Billeder: Ringsted sendte Vordingborg ud i mørket

I lørdags vandt Ringsted IF 5-0 hjemme over Nakskov i sjællandsserien. Tirsdag aften blev det fulgt op af en sejr på 3-0 på eget - igen - over Vordingborg fra danmarksserien, da holdene mødtes i pokalturneringen.

Sejren var ikke mål for lille, og der var ikke engang spillet to minutter, da Jonas Mikkelsen sendte 1-0 ind bag Timmi Nielsen i en rystende usikker start for gæsterne. Vordingborg er skadesplaget, og det kunne ses på sammenspillet, og det smittede af op viljen og lysten til at tage de nødvendige nærkampe og løbe de ekstra meter mod et mere veloplagt Ringsted-hold.