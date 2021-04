Billeder: Ringsted er ikke til at stoppe

Lørdag spiller Ringsted hjemme mod Nykøbing FC, der kæmper for at komme i top-7, hvor der spilles slutspil efter denne runde.

Nykøbing, Haslev og Nakskov kæmper alle om den sidste plads i toppen - alle tre hold har 16 point.

De syv hold skal mødes en gang inden sommerferien, hvor nummer et rykker op og nummer to skal spille kval-kampe om avancement mod toeren fra pulje 1 og Københavnsserien. I toppen af pulje 2 kæmper Gørslev og Solrød om 2. pladsen.

I pulje 1 er det mere tæt. Herstedøster IC rykker formentlig op (32 point), mens der er hård kamp om 2. pladsen, der er en kamp mellem Hørsholm-Usserød (24), Glostrup (23), VB 1968 (23) og Liria (22).