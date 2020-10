Billeder: Ringsted U17 mod overmagten

Fjerde runde af Ungdomspokalen for U17 blev helt som ventet endestationen for Ringsted, for gæsterne på kunstgræsset onsdag aften var intet mindre end FC København, der er suverænt og ubesejret tophold i Ligaen, hvor Thomas Mikkelsens tropper ligger firer i Mesterrækken tre niveauer lavere.