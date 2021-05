Billeder: Ringsted-Næstved 1-4

Det kan godt være, at Ringsteds førerhold i sjællandsseriens oprykningsspil havde bolden i op mod 70 procent af tiden, da de blåblusede lørdag eftermiddag havde besøg af Næstveds divisionsreserver.

Men det var de grønne, der havde det bedst med bolden, og så var de også uhyre effektive, så selv om der var indvendinger, så var det ikke ganske ufortjent, at gæsterne på banen foran Fodboldens Hus kunne gå både til pause og til omklædning med 1-4 på tavlen.

Det blev 0-1 i det ottende minut, da Tobias Pedersen på allerflotteste vis bankede et frispark fra godt 20 meters afstand omkring den opstillede mut og op i nærmeste kroghjørne.

0-2 lige før den halve time, da Lauritz Larsen efter fin solotur af Mark Pedersen kom forrest til et indlæg fra højre lige foran det lille felt, og 0-3 sørgede Marcus Korang for fem minutter senere smuttede fra sin venstre back-plads og ret uantastet trak helt op i Ringsteds felt, hvor han smadrede bolden ind i det korte hjørne.

Det nåede også at blive 0-4 ved Mark Pedersen efter et sjældent vedholdende angreb fra de ellers omstillingsparate Næstvedspillere, inden Ringsted endelig i første halvegs overtid fik noget ud af vel hjørnespark nummer ti.

Hele anden halvleg var stort set ét langt pres fra værterne, men trods til tider belejring af Næstved-feltet lykkedes det ikke at skabe den chance, hvor man bagefter kunne sige, at dén skulle da have været losset ind.