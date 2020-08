Billeder: RB06-Taastrup FC 1-1

Dels var der vagtskifte i cheftrænerstolen, hvor Morten Uddberg tog en sidste tørn, inden han sætter sig til rette på præcis samme plads som cheftræner for FC Roskilde med første optræden søndag kl. 13, hvor B93 kommer på træningsbesøg. Ved hans side observerede hans afløser, René Poulsen - tidligere FC Roskilde-spiller under Carsten Broe og assistenttræner for U19 frem til nytår.