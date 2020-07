Se billedserie Cheftræner Martin Jungsgaard råber kommandoer ind. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Opbrud i FC Roskilde

Af Jeppe Lodberg

- Ja, vi slår Hvidovre på lørdag, og så ved jeg faktisk ikke, hvad der skal ske. Jeg har kun fem spillere, der ikke har kontraktudløb, og jeg aner ikke, hvor mange af de andre, der vil sige ja til det tilbud de får for at blive. Hvis de får det.

Sådan lød det fra FC Roskilde-cheftræner Martin Jungsgaard efter onsdagens træning, som han havde ret mutters alene. Assistenttræner Anders Clausen er jo flyttet til det nørrejyske, teammanager Anders Theil havde andre gøremål og det samme var tilfældet med målmandstræner Lasse Sørensen.

Dog - holdleder Kenneth Johansen kiggede forbi, og fysioterapeut Mark Leth Pedersen var der i den grad også. Først som særdeles aktiv i de små opvarmende »kanter«, som lurede han på comeback, men da spillerne skulle samles i stor »kant«, smuttede den tidligere angriber og tog Mileta Rajovic og Daniel Jørgensen med sig for at genoptræne den småskadede duo.

Så var der 11 markspillere tilbage for Jungsgaard at træne, for Nicklas Mouritsen blev inde i vægttræningsrummet for ikke at risikere en skade så tæt på sin sidste kamp i den lyseblå trøje. Andreas Hermansen, der ellers så småt er i gang igen ovenpå sin seneste knæskade, nappede en fridag. Og den i øvrigt på lørdag karantæneramte Abdoulie Njai har en bil, der lidt lever sit eget liv, og onsdag magtede den ikke at fragte ham og Oskar Høybye fra København til Roskilde.

- Mit eget udgangspunkt er at blive, men det kræver jo, at der er et fodboldhold. Ellers er der ikke meget mening i at have en træner, ræsonerede Martin Jungsgaard uden at kunne se sig selv som manden, der efter en kort sommerferie byder velkommen til horder af lykkeriddere, der kun har ventet på, at FC Roskilde skulle rykke ned i 2. division, så de kunne komme til og med det samme spille domkirkebyen op gennem rækkerne.

- Det er et hold, jeg snakker om. Altså, jeg vil jo meget gerne beholde mine egne (nuværende, red) spillere, men jeg har fuld forståelse for, hvis andre 1. divisionsklubber har lagt mærke til, hvor godt de faktisk har gjort det.

- Min startellever har nivaeu til 1. division, og jeg har nu en gang altid haft det sådan, at får en af mine spillere muligheden for at komme til en større klub, eller får de muligheden for at prøve at leve af at spille fodbold, så skal de gribe efter muligheden, siger Martin Jungsgaard og har »i stedet« en anden drøm:

- Jeg synes jo, at vi har et meget talentfuldt andethold, hvor der er i hvert fald seks stykker, jeg kunne se på førsteholdet. Og der er også en del på U19. Jeg er klar over, at jeg ville komme til at tømme andre hold - men pludselig kunne vi måske igen få fornemmelsen af at være en sammenhængende fodboldklub igen, siger Martin Jungsgaard, der har førnævnte Mileta Rajovic og Daniel Jørgensen samt keeper Frederik Vang, Andreas Hermansen og Monday Etim at bygge et hold op omkring.

Her billeder fra onsdagens træning. Foto: Jeppe Lodberg