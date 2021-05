Billeder: Nyt nederlag til HB Køge

Her så det noget sort ud i en times tid, hvor gæsterne sad på det hele, og som kampen skred frem lignede det som sædvanlig et spørgsmål om tid, før målene ville komme.

Først huggede Strunck fladt til på en returbold fra feltet, og 0-2 stod Soiri for, da han drev bolden frem på HB Køges banehalvdel, inden han udpolacerede Snorre med et fladt skud.

I momenter var der musestille på stadion, mens Auris spillere sled for at ikke at blive ydmyget nede på græsset

Et fint lyspunkt på en mørk aften, og målet gav mod på mere for HB Køge, og Delphin Tshiembe havde en fin mulighed på hovedstød efter 74 minutter på Gundelachs indlæg. De blå-sorte sværmede nu fint omkring Esbjergs felt, mens Esbjerg i den anden ende gjorde hvad de kunne for at lukke og slutte for spændingen.