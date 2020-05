Billeder: Nykøbing FC-FC Roskilde 2-2

Ikke at gæsterne målt på spil og chancer havde fortjent alle tre point - men når man er foran to gange, og værterne først udligner anden gang efter halvandet af to overtidsminutter, så var det en tung følelse at skulle trække ind i den nærliggende gymnastiksal, lige få noget tørt tøj på de dampende kroppe og så ellers sætte sig ind i bussen for at blive fragtes nordover.