Tomas Koldás får en lufttur efter at have sikret Næstved sejren. Foto: Per Christensen

Billeder: Næstveds batmænd i guldrus

To svenskere, en russer og ikke mindst en tjekke sikrede torsdag Næstved Bordtennis det danske holdmesterskab, da den sydsjællandske klub vandt den anden DM-finale med 5-2 i Roskilde Kongrescenter og dermed 2-0 i kampe over Roskilde Bordtennis.

Magnus Månsson, Hampus Söderlund, Nikita Iarushin og Tomas Koldás førte efter første runde med 4-0 over Jens Lundqvist, Michael Maze, Allan Bentsen og Antoine Doyen, og selv om roskildensernes første parkryds fik skabt en smule spænding, så formåede Allan Bentsen ikke for alvor at åbne kampen op, da han ellers var foran 10-4 i fjerde sæt og dermed snublende tæt på et femte og afgørende.